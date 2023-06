Antennista scopre piante di marijuana nel sottotetto del condominio

Era stato chiamato per revisionare un’antenna e, nello svolgere il lavoro, ha scoperto due piante di marijuana nel sottotetto del palazzo. Il curioso episodio è avvenuto a Corciano e ha comportato l’intervento della polizia di Stato di Perugia. Il tecnico si era attivato per eseguire il lavoro su incarico dell’amministratore di condominio, per verificare l’impianto video: con sua sorpresa ha trovato uno scatolone – le pareti interne erano ricoperte di carta stagnola – con dentro le piantine. Che sono state sequestrate e ora lo stupefacente è a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso.

