Anthony Hopkins balla in Umbria ma si localizza in Toscana. Gaffe vacanziera

di G.R.

Che Anthony Hopkins ami l’Italia non è una novità. Eppure forse dovrebbe studiare meglio la geografia del nostro Paese. L’indimenticabile Hannibal Lecter de Il Silenzio degli innocenti ha pubblicato sui social un video dove balla Mambo Italiano e si esercita con il suo maestro gallese di boxe. «Preferisco ballare che allenarmi» scrive scherzando sotto il video dove mostra tutto il suo estro da artista. Eppure l’ambientazione alle spalle è riconoscibile: il castello di Reschio a Lisciano Niccone in provincia di Perugia. Quindi si trova in Umbria ma gli unici hashtag che compaiono sono Italia e Toscana. Si può perdonare un Sir gentleman con due Oscar sul comodino e un grande amore anche per il Cuore Verde dell’Umbria? Considerando anche la vicinanza della località al confine…

