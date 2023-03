Arbitro e avversari chiusi fuori: il campo va concimato. E perdono a tavolino

di G.R.

Sicuramente non si aspettavano di trovarsi chiusi fuori dal cancello dello stadio. È quanto successo sabato 18 marzo all’arbitro e ai giovani atleti del Cannara arrivati a Passaggio di Bettona per la sfida Juniores A2 con la Real Virtus. L’impianto era chiuso per la concimazione del campo, con la società di casa che aveva chiesto di giocare all’antistadio mandando però tardivamente la richiesta. «Non v’è chi non veda come tal richiesta – si legge nel comunicato del giudice sportivo – sarebbe potuta arrivare con largo anticipo e non a ridosso della gara […]. Le problematiche del campo, le quali non escludono la possibilità di una sua utilizzazione, erano già note dal 23 febbraio». Conseguenza: la responsabilità del rinvio della gara è della Real Virtus che perde quindi 3-0 a tavolino.