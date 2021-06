Architetti Perugia: una lista fa l’en plein

Le elezioni erano quelle per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli architetti della provincia di Perugia per il quadriennio 2021-2025. E una delle due liste in lizza – ‘Architetti in movimento’ – ha ‘semplicemente’ ottenuto undici consiglieri su undici. Il voto si è tenuto lunedì e questi sono i rappresentanti eletti nel nuovo consiglio, che nella prima seduta utile si occuperà anche di nominare il presidente dell’Ordine professionale: Alessandro Bonci, Rosaria Catana, Giulia De Leo, Federica Del Zoppo, Eleonora Dottorini, Bruno Gori, Paolo Moressoni (sezione B), Marco Petrini Elce (presidente uscente), Emanuele Tini, Virna Venerucci ed Emanuela Veschi. A votare sono stati 433 appartenenti all’Ordine provinciale perugino.

