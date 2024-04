Arrone: dal 19 al 21 aprile la XXI edizione de ‘La Terra in Fiore’

LA FOTOGALLERY

Al via ad Arrone – si terrà dal 19 al 21 aprile prossimi – la XXI edizione della manifestazione ‘La Terra in Fiore’ che saluta l’arrivo della primavera in Valnerina. Grazie al comitato del Castello di Arrone supportato dall’amministrazione comunale e alla collaborazione della Proloco, l’evento vede trasformare i vicoli del Castello in vero e proprio percorso floreale. ‘La Terra’, antico nome del Castello, rappresenta il nucleo primordiale dell’abitato di Arrone, tanto da testimoniare ancora i caratteri di rocca difensiva: sarà la cornice di ‘Arte in Fiore al Castello’, in collaborazione con Confcommercio Umbria – Federfiori. Addobbi floreali, profumi e colori lungo i pittoreschi vicoli accoglieranno i visitatori di questa tre giorni. La suggestiva chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XIV secolo, ospiterà la mostra d’arte ‘ArtisticaMente’ a cura di Liviana Sinibaldi, artista e curatrice d’arte.

Il programma

Venerdì 19 aprile

Inaugurazione con visita delle classi 4° e 5° dell’istituto ‘G. Fanciulli’ di Arrone accolti da ‘Tele di primavera’, collettivo di artisti che eseguiranno una estemporanea di pittura durante tutta la giornata di venerdì, lungo i suggestivi vicoli del paese.

Sabato 20 aprile

Dalle ore 10 alle 19 ‘La Terra in piazza’, mercato dell’artigianato e florovivaismo.

Ore 16 ‘La Ceramica Botanica’, laboratorio di colorazione su ceramica a cura dell’associazione ‘La Girandola’: info e prenotazioni al 328.3181953.

Ore 17 presso il ‘Giardino dei libri’, Franca Torlini presenterà il suo libro ‘Pensieri e Sapori in Valnerina’ (Edizioni Thyrus). Un viaggio nel tempo tra antiche e nuove ricette in Valnerina.

Al tramonto la bellezza dei vicoli risplende di una luce dorata momento ideale per una passeggiata e un ‘Aperitivo di Primavera’, info e prenotazioni al 328.6794509.

Domenica 21

Dalle ore 10 alle 19 ‘La Terra in piazza’, mercato dell’artigianato e florovivaismo.

Ore 11 ‘Torre in vista’, visita alla torre civica di Arrone dove in testa troviamo un antico olivo simbolo del Comune e un panorama unico, evento in collaborazione con il Gruppo Pipistrelli – CAI sezione di Terni ‘Stefano Zavka’.

Ore 12 ‘Brunch alla Locanda’ lungo i vicoli del Castello, info e prenotazioni 328.6794509.

Ore 16 ‘La Ceramica Botanica’, laboratorio di colorazione su ceramica a cura dell’associazione ‘La Girandola’: info e prenotazioni al 328.3181953.

Ore 16 due Laboratori Floreali, uno dedicato all’intreccio di ghirlande ed uno dedicato alle composizioni. I partecipati, sotto la guida di esperte fioriste, potranno liberare la propria creatività. Partecipazione gratuita con prenotazione al 335.7717129 e posti limitati.

Durante tutte e tre le giornate sarà possibile prenotare ‘I racconti del Castello’, visite gratuite accompagnate dagli Ambasciatori del Castello che faranno rivivere ai visitatori antichi riti ed usanze de La Terra: info e prenotazioni 338.6764983. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna l’Angolo dei saperi, scambio ricette e storie di cucina profumata, e l’Area Baratto di semi e talee tra appassionati di florovivaismo. La manifestazione, nata da un’idea di Piero Laliscia – scomparso prematuramente – e di sua moglie Patrizia Giacobbi, rappresenta un bel momento di coesione per la comunità arronese. Una manifestazione cresciuta nel tempo e che vede il coinvolgimento attivo dell’amministrazione comunale, fioristi, artisti e tanti appassionati di fiori e natura. ‘La Terra in Fiore’ rientra nelle attività del bando Mia Valnerina 3° edizione, promosso dal Comune di Arrone e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.