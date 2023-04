Arrone: il ‘Fanciulli’ partecipa alla ‘Corsa contro la fame’

Un movimento di 200 mila studenti ‘podisti’ di 700 comuni italiani è impegnato, in queste settimane, in una grande corsa solidale promossa all’interno degli istituti scolastici da ‘Azione contro la fame’, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. Si tratta della ‘Corsa contro la fame’, il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, giunto in Italia alla nona edizione e patrocinato, anche quest’anno, dal Coni. Anche l’istituto comprensivo ‘Fanciulli’ di Arrone (Terni) ha sposato l’iniziativa. Sono oltre 1.500 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che, sin dalla sua nascita, ha coinvolto in tutto il mondo più di 8,5 milioni di studenti in circa 67.500 scuole.

L’impegno

Nelle scorse settimane l’organizzazione ha avviato un percorso didattico di sensibilizzazione in aula: più di 7 mila ore di incontri sono state tenute dagli operatori di ‘Azione contro la fame’ con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce oltre 828 milioni di persone nel mondo. Ogni scuola ha potuto, inoltre, approfondire l’argomento grazie ad un kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione che quest’hanno ha come Paese-focus il Camerun. Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi si mobilitano e diventano parte attiva del progetto: tramite il ‘passaporto solidale’ e i materiali video forniti, sono loro che coinvolgono familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate e che a fronte della loro opera di sensibilizzazione possono ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto, promosse da ogni singolo istituto.