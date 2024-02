Arrone: la ‘carica’ di trecento enduristi per la prima tappa del campionato italiano

Partirà domenica 3 marzo da Arrone (Terni) la prima tappa del Campionato italiano enduro Under 23 & Senior – memorial ‘Leopoldo Pileri’ – organizzata dal motoclub ‘Inossidabili’ di Terni. «Sono molto fiducioso sulla riuscita della gara – afferma il presidente del club, Andrea Pellegrini – che sarà ricca di trasferimenti e prove speciali di rilievo. Una sfida aperta a cui parteciperanno circa trecento piloti provenienti da tutta Italia». Ospite speciale sarà il ternano Tommaso Montanari, campione internazionale di enduro e motorally che ha partecipato alla Parigi-Dakar 2024. Ci saranno poi piloti umbri come Filippo Grimani (campione italiano 2022), Alessio Zaccaro (portacolori del motoclub ‘Inossidabili’), Andrea Spagliccia, Jeremy Martin Scucchia, Damiano e Gabriele Melchiorri. Dal presidente Pellegrini giunge un ringraziamento «al Comune di Arrone per la disponibilità e per aver creduto nell’evento, oltre a tutte le istituzioni che hanno dato l’ok per svolgere questa importante manifestazione».

