Un giro gastronomico per le vie del Castello di Arrone. Si chiama ‘Sforchettanno’, è al debutto – si tratta della I edizione – ed è programmato per tra due settimane: l’evento, che vede in campo in primis la locale pro loco, scatterà a partire dalle 19.30 di sabato 24 giugno. Punto di partenza fissato in piazza Garibaldi, quindi l’ascea fino al centro storico del borgo della Valnerina.

