Asm Terni, al via un progetto europeo di ricerca e innovazione

Asm Terni ha siglato un nuovo contratto con la Commissione Europea per la realizzazione di un progetto di ricerca e innovazione sulla sicurezza informatica dal titolo ‘Secure-EU’ (Enhancing security of european SMEs in response to cybersecurity threats) al fine di migliorare la sicurezza delle Pmi europee in risposta alle minacce informatiche.

‘Secure-EU’

Finanziato dall’UE, ‘Secure-EU’ mira ad attuare la transizione digitale, sostenendo progetti nei settori del supercalcolo, intelligenza artificiale, cyber-sicurezza, competenze digitali avanzate e garanzia di un ampio uso delle tecnologie digitali in tutti i settori dell’economia e della società. Asm Terni nell’ambito del consorzio, costituito da 14 partner con sede in 5 nazioni europee, con il progetto ‘Secure-EU’ si prefigge di fornire soluzioni d’avanguardia per il rilevamento di rischi, minacce e attacchi informatici in vari settori. Nello specifico Asm Terni testerà le soluzioni sviluppate dal progetto sul proprio ‘Living laboratory’, una porzione della rete di distribuzione elettrica per la dimostrazione di nuovi servizi e processi in ambiente reale, totalmente controllata e monitorata con strumentazione d’avanguardia. Il progetto avrà inizio il prossimo settembre e avrà una durata di 36 mesi.