Asm Terni, rotture per il gas metano: gara da 200 mila euro per il ripristino stradale

Esecuzione dei lavori manutentivi di risanamento conservativo di strade, marciapiedi, pavimentazioni pregiate ed opere connesse nel territorio comunale di Terni. Valore? 200 mila euro. La gara è stata lanciata da Asm Terni e ha a che fare con il gas metano. Il contratto d’accordo avrà validità biennale.

La motivazione

Gli interventi oggetto di affidamento sono a causa delle «rotture per la costruzione o manutenzione delle reti gas metano» nell’intero territorio comunale ternano. Si parla in particolar modo di «ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi ed i rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura; fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso; sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti e piastrelle di porfido, lastre in granito, cubetti di marmo); sistemazione parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, in modo da normalizzare i percorsi pedonali e ripristino segnaletica orizzontale». Nel capitolato speciale è specificato che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ed il contratto cesserà di produrre effetti «nel caso in cui, prima della scadenza saranno raggiunti gli importi massimi stabiliti». A gestire l’iter è il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Fabrizio Di Giovanni.