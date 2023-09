Assalta farmacia con i complici poi fugge con un’auto rubata e la distrugge: ferito e arrestato

Nella giorata di martedì i crabinieri del Nor della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 34enne di origini nordafricane. Durante la notte, verso le ore 3.30, l’uomo è stato notato dai militari nei pressi della stazione ferroviaria di Umbertide alla guida di un fuoristrada Suzuki Vitara. Di fronte all’alt per procedere al controllo, lo straniero, nel tentativo di darsi alla fuga imboccando contromano incroci e rotatorie, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada all’incrocio tra la Tiberina e la Piandassino. Abbandonato il mezzo, gravemente danneggiato e risultato rubato qualche giorno prima a Foligno, ha cercato di allontanarsi a piedi nei terreni limitrofi approfittando del buio. Subito sono state fatte confluire sul posto numerose pattuglie dell’Arma di Città di Castello e della stazione carabinieri di Umbertide per procedere alle ricerche che sono andate avanti diverse ore, fino a che nella tarda mattinata di martedì una pattuglia del Nor ha intercettato il fuggitivo nei pressi della stazione di Pierantonio, sanguinante a causa delle numerose ferite riportate nel sinistro. Il 34enne, accompagnato all’ospedale di Città di Castello dove è stato medicato, è stato poi arrestato e tradotto nel carcere di Perugia Capanne con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in quanto trovato alla guida di un mezzo risultato rubato. Le indagini dell’Arma tifernate ha inoltre permesso di accertare che l’uomo, pochi minuti prima della fuga, si sarebbe reso responsabile anche di un furto presso la farmacia Comunale 1 di Città di Castello, in via Vittorio Emanuele Orlando, dove insieme ad alcuni complici, al momento ancora ignoti, avrebbe rubato il denaro contenuto nelle casse dell’esercizio. Decisive in questo caso le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale.

