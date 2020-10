Assisi, pedone investito: muore sul colpo

Grave incidente stradale lunedì mattina, poco prima delle ore 7, a Tordandrea (Assisi) dove un uomo di 61 anni che camminava a piedi lungo una strada, nei pressi della zona industriale, è stato travolto ed ucciso da un mini autocarro in transito. Sotto shock il conducente del mezzo da lavoro, anche lui 61enne. Per il poveretto, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare: inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Assisi per indagare la dinamica dell’accaduto. Al momento del sinistro, nella zona c’era una fitta nebbia che limitava la visibilità.

Articolo in aggiornamento