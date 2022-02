Associazione Corsa all’Anello: Montesi ancora al vertice

Federico Montesi è stato riconfermato presidente dell’associazione Corsa all’Anello a seguito delle votazioni che si sono tenute domenica pomeriggio all’auditorium Bortolotti (ex San Domenico) di Narni. A votare i membri dei comitati dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. I votanti sono stati 55. Montesi, unico candidato, è stato eletto con 35 voti. Le schede nulle sono state 11, quelle bianche 9.

Montesi: «Chiedo massima collaborazione dei terzieri con l’associazione Corsa»

Sabato 19 febbraio sono scaduti i termini per le candidature a responsabili delle varie segreterie dell’associazione Corsa. Montesi ha dichiarato che insieme ai capo priori dei terzieri, al sindaco di Narni Francesco De Rebotti e all’assessore alla Corsa all’Anello Tiziana Pacciaroni, si incontreranno nei prossimi giorni «per ufficializzare una proroga della richiesta di candidature, visto che mancano le domande per alcune segreterie». Quando ci saranno i candidati, il presidente ne sceglierà 5 e il consiglio comunale 3. «Sono molto contento – ha aggiunto Montesi – della conferma a presidente. Dovremo metterci subito al lavoro per il futuro, puntando sulla coesione. Quello che chiedo, infatti, è la massima collaborazione dei terzieri con l’associazione Corsa».