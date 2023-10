Associazione Thyrus Terni: sviluppo con docenti, scrittori, artisti e giovani

Giovani, docenti, professionisti, scrittori, registi, artisti e artigiani. Sono coloro che compongono l’associazione Thyrus, il gruppo sviluppatosi dal mese di febbraio: «Nascondono un sogno nel cassetto, quello di trovare un luogo dove poter realizzare i loro progetti, laboratori di pittura, scultura, arte integrata al territorio e condivisione sociale, una vera e proprio officina delle idee».

Città e arte

A settembre l’associazione è stata coinvolta in diverse manifestazioni artistiche, «animando le via di Terni e la Notte Bianca di Narni. L’associazione è cresciuta moltissimo – spiega il gruppo – da quando a gebbraio ha mosso i suoi primi passi, arrivando a superare i 50 iscritti e riunendo personalità tra le più disparate; quello che accomuna i partecipanti è la voglia di proporre un’alternativa culturale per la città di Terni e la volontà di condividere una visione comune con chi ha a cuore la creatività artistica e la propria città. L’associazione Thyrus, dopo la riuscitissima collaborazione con CavourArt, torna a riunirsi per fare un punto su quanto finora svolto progettare le varie attività che andranno ad arricchire la proposta artistica di Terni; giovedì 19 ottobre, presso opera 55 alle ore 20.30 per indirizzare i nuovi percorsi che i sempre più numerosi e creativi partecipanti intraprenderanno».