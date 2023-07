Ast: al via l’iter per la certificazione dell’acciaio sostenibile

Mentre si attendono aggiornamenti sulla firma dell’accordo di programma, annunciata dal cavalier Giovanni Arvedi entro il 30 luglio, Arvedi Ast è impegnata su un altro importante fronte sul versante ambientale e della sicurezza: l’azienda ha infatti avviato l’iter per ottenere la certificazione ResponsibleSteel™, primo standard mondiale di certificazione per l’industria siderurgica che annovera già i principali player a livello internazionale.

Cosa è e a cosa serve

ResponsibleSteel™ nasce per promuovere e sostenere la produzione responsabile dell’acciaio affrontando le questioni ambientali, sociali ed economiche associate al settore siderurgico. Nel processo di creazione dello standard sono stati coinvolti produttori di acciaio, organizzazioni non governative, clienti, associazioni commerciali, sindacati e altre parti interessate. Insieme, hanno sviluppato oltre 200 criteri e requisiti che i produttori di acciaio a livello globale devono soddisfare per ottenere la certificazione ResponsibleSteel™. «Arvedi AST – spiega una nota dell’azienda – in questa fase sta affrontando gli audit dell’ente di certificazione DNV per verificare l’applicabilità nell’azienda dei criteri più importanti per la sostenibilità di un’impresa siderurgica, tra i quali: governance ed etica aziendale; salute e sicurezza e altri diritti umani e del lavoro; coinvolgimento delle parti interessate e relazioni con la comunità locale; cambiamento climatico, emissioni di gas serra e biodiversità; gestione delle risorse idriche e altri impatti ambientali. Individuando nei principi ESG (Environment, Social, Governance) che ispirano Responsible Steel, i valori della sostenibilità e responsabilità d’impresa dell’azienda, è stato istituto in Arvedi Ast anche uno specifico comitato di sostenibilità in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l’obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l’azienda e del territorio».