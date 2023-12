Ast: Arvedi conferma investimenti per 850 milioni. Per i dettagli c’è da attendere

Parte senza sostanziali novità il confronto sul piano industriale tra i vertici di Ast e i sindacati nazionali e territoriali di categoria. L’incontro di martedì – da quanto è trapelato – anche in attesa della firma dell’Accordo di programma, non è entrato nei dettagli del piano, ma ha anche chiarito alcuni punti importanti rispetto alle prospettive dell’acciaieria di viale Brin. Primo tra tutti il fatto che, al netto della firma o meno dell’Accordo, il gruppo Arvedi è comunque pronto a garantire l’investimento previsto di circa 857 milioni di euro, ai quali si aggiungerà un ulteriore 25% di fondi pubblici legati alla decarbonizzazione. Garantiti gli attuali livelli occupazionali, con possibilità di sviluppo qualora ci saranno le condizioni.

«Gli investimenti non saranno destinati solo alle nuove produzioni ma anche alla riqualificazione degli impianti già esistenti, ed è stato sottolineato che verrà garantita l’attuale forza lavoro e, se ci saranno le condizioni di mercato, parallelamente all’attuazione del nuovo piano industriale, si potrà procedere a nuove assunzioni valutate in circa 200 unità» ha spiegato al termine della riunione il vicesegretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Daniele Francescangeli. Secondo il sindacalista «c’è ora la necessità di ulteriori incontri per entrare nel merito delle questioni del piano industriale affrontando le problematiche reparto per reparto». L’Ugl Metalmeccanici ha evidenziato all’azienda «la necessità di intensificare, durante tutta la realizzazione del piano e fino alla sua completa attuazione, l’interlocuzione con le rsu di stabilimento al fine di affrontare le problematiche quotidiane soprattutto quelle legate all’esecuzione dei nuovi investimenti»

Ambiente, energia e infrastrutture

Di un incontro «positivo» ha parlato il segretario della Fismic Giovacchino Olimpieri, secondo il quale l’altro elemento importante è l’impegno economico dell’azienda rispetto alla bonifica della ex discarica di Valle, sulla quale è in corso un confronto, non senza tensioni, con l’amministrazione comunale. Rimangono aperti anche gli altri nodi, tutt’altro che secondari, relativi a energia e infrastrutture, in merito ai quali l’azienda continua a lamentare di essere penalizzata rispetto ai propri concorrenti. Sul primo punto il vicepresidente del gruppo Ast è stato impegnato in un incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy anche nella giornata di martedì, dopo la riunione con i sindacati. Con questi ultimi, per ora, non sono stati programmati ulteriori incontri, in attesa di aggiornamenti dalla dg Competition della Commissione europea sui finanziamenti richiesti da Ast.