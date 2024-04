Ater Umbria vende all’asta 152 alloggi in tutta la regione

«L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria, tramite asta pubblica, ha avviato la vendita di 152 alloggi di edilizia residenziale sociale di sua proprietà, in attuazione del programma concordato e autorizzato dalla giunta regionale». L’assessore regionale alle politiche della casa Enrico Melasecche, nel comunicarlo, sottolinea che «i potenziali proventi, stimabili in circa 6 milioni di euro, concorreranno alla programmazione regionale e saranno destinati alla riqualificazione e all’incremento degli alloggi di edilizia residenziale sociale mediante recupero e manutenzione straordinaria, ad opere di superamento delle barriere architettoniche e di rigenerazione urbana».

Diventare proprietari

Questa operazione «offre l’opportunità di diventare proprietari della prima casa – prosegue l’assessore – ma avrà anche ricadute positive per i nuclei familiari in situazione di disagio che sono in attesa di un’abitazione producendo impatti sociali rilevanti sul territorio. Allo stesso tempo consente ad Ater Umbria di programmare le proprie attività e contemporaneamente gestire in modo ottimale il proprio patrimonio immobiliare, pianificando interventi di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento degli immobili, a beneficio sia degli attuali che dei futuri assegnatari. La maggior parte dei 152 alloggi messi in vendita è ubicata nei comuni ad alta tensione abitativa, in particolare sono: 65 a Terni, 29 a Perugia, 19 a Foligno, 9 a Città di Castello, 3 a Spoleto, 3 a Todi, 3 a Gualdo Tadino, 3 a Alviano, 2 a Narni, 2 a Orvieto, 2 a Umbertide, 2 a Valfabbrica, 1 ad Amelia, 1 a Bettona, 1 a Bevagna, 1 a Castiglione del Lago, 1 a Città della Pieve, 1 a Giove, 1 a Magione, 1 a Sellano, 1 a Sigillo e 1 a Stroncone. Vari Comuni che hanno un patrimonio proprio ma gestito dall’Ater, non avendo le risorse per riqualificare gli appartamenti degradati di proprietà hanno già intrapreso, su autorizzazione della Regione, un percorso analogo. Ad esempio il Comune di Terni che non ha mai contribuito a fornire all’Ater i finanziamenti necessari per i propri appartamenti, nel caso emergano casi come alcuni di quelli segnalati in cui il degrado è evidente, ha la possibilità di provvedere previo accordo con la Regione».

Come partecipare all’acquisto degli appartamenti in vendita

Le offerte possono essere presentate all’Ater Umbria fino alle ore 12 di martedì 30 aprile 2024, secondo le modalità descritte nel bando d’asta consultabile nel sito aziendale in cui sono reperibili tutte le informazioni necessarie, anche sui dati identificativi dei singoli alloggi posti in vendita. Le basi d’asta per gli appartamenti in vendita variano da un minimo di 16.825,61 euro ad un massimo di 115.577,18 euro. L’apertura delle buste avrà luogo a partire dalle ore 9.30 di mercoledì 8 maggio 2024 e i risultati saranno pubblicati giovedì 9 maggio 2024 nel sito dell’Ater. L’esperimento d’asta, per ciascun immobile ed eventuali relative pertinenze, avverrà ad unico incanto, il giorno 8 maggio 2024, mediante offerte segrete, per singolo immobile, esclusivamente in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nell’elenco consultabile nel sito dell’Ater. È previsto un programma di visite agli immobili in vendita, previa prenotazione, da concordare con la segreteria dell’Ente ai numeri telefonici 0744.482459 o 0744.482201 oppure tramite mail [email protected]. Sarà possibile visionare gli appartamenti in vendita entro il 18 aprile 2024.