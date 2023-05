Athletic Terni, assoluti di società: doppio, storico podio

Un secondo posto nella classifica maschile ed un terzo posto in quella femminile. Storico piazzamento per l’Athletic Terni ai campionati regionali di società assoluti: «Ad avvalorare ancora di più la performance del gruppo il fatto che la squadra sia composta quasi totalmente da atleti e atlete della nostra città, anche di giovanissima età», l’orgoglio del team. Diversi i nuovi primati personali stabiliti.

I risultati

Nella classifica maschile a squadre secondo posto dietro la Libertas Orvieto (11.628 punti contro 9.662 dell’Athletic Terni). La classifica femminile ha visto imporsi l’Arcs Cus Perugia (11803 punti) davanti a Libertas Orvieto (9293 punti) e Athletic Terni (7356 punti). Doppia vittoria per Jean Marc Diomande negli 800 (1:56.65) e 1500 metri (4:02.92) mentre chiude al secondo posto la staffetta 4×400 con Cittadini-Diomande-Harrat-Poggiani in 3:27.21 così come Diego D’Inzillo nei 5000 metri (16:56.42). Terza la staffetta 4×100 con Cittadini-Nti-Menichetti-Poggiani in 44.95 così come Leonardo Capotosti nei 110 Hs in 16:63, Diego D’Inzillo nei 3000 siepi in 10:10.50, Samir Harrat nei 400 Hs in 59.75, Alessandro Ferranti nel salto in alto (1.70), Marco Rosari nel salto triplo con 12.14. Tre secondi posti nel femminile per Sara Diomedi: due individuali negli 800 metri in 2:20.28 e nei 1500 metri in 4:50.60 e nella staffetta 4×400 con Barillari-Diomedi-Saccodossi-Clementini in 4:27.17. Seconda anche Anna Capotosti nel salto in alto (1.40). Sul gradino più basso del podio Chiara Critelli, terza nei 200 metri in 26.07 e nei 400 in 59.43. Terzo posto anche per la staffetta 4×100 di Sampalmieri-Desantis-Mancini-Capotosti in 54.04.

I piazzamenti

Decisivi ai fini della classifica anche i tanti piazzamenti. Dal 4° posto di Ange Bertin Poggiani nei 200 metri (22.43), di Kelvin Nti Sarpong nei 100 (11.10), di Leonardo Capotosti nel salto in alto (1.60), Stefan Ambarus nel giavellotto 800 gr (27.08), Flaminia Desantis nei 400 Hs (1:19.50), Lucia Mancini nel peso 4 kg (6.09). Quinto posto invece per Simone Cittadini nei 400 metri (53.80), Alessandro Ferranti nei 5000 metri (18:48.79), Lucia Sampalmieri nei 400 Hs (1:19.71) e Anna Capotosti nel salto triplo (8.70). Sesta posizione per Flaminia Desantis nei 100 metri (13.91), Ludovica Saccodossi nei 400 metri (1:06.33), Giulia Colarieti nel giavellotto 600 grammi (15.63), Giorgia Barillari nel disco 1000 gr (12.78). Settimo posto per Kelving Sarpong Nti nei 200 metri (22.92) e Alberto Menichetti nel salto in lungo (5.31). Menichetti si ripete con un ottavo posto nel peso kg 7,260 con la misura di 6.78, stesso piazzamento per Giulia Clementini nel salto in lungo (3.68). Decimo Francesco Viali negli 800 metri in 2:11.36 e Lucia Sampalmieri nei 100 metri (14.32). Lucia Mancini chiude undicesima nei 100 metri in 14.43.