Attività sportive e sociali gratuite: apre ‘Spazio civico Amelia’

Pallacanestro, scacchi, yoga, cinema, teatro integrato, baskin e football integrato, fotografia, trekking, incontri con nutrizionisti e testimonial sportivi, alfabetizzazione audiovisiva, laboratorio di cittadinanza attiva, spazio studio e internet. Sono alcune delle attività, tutte gratuite, ospitate nel contenitore ‘Spazio civico Amelia’, che sarà inaugurato sabato 18 ottobre, alle 17.30, nella sala Agorà di via della Repubblica 114.

‘Spazio civico Amelia’

Il progetto si snoda nel cuore di Amelia, è rivolto a ragazzi e adulti dai 14 ai 34 anni e offre l’opportunità di uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà e il rispetto reciproco. Rientra nel progetto ‘Spazi civici di comunità’, iniziativa promossa dal ministro allo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con Sport e salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. «L’obiettivo – spiega Marco Montesano, presidente di Compagnia ancestrale Asd, la società sportiva capofila del progetto – è coinvolgere il più possibile anche e soprattutto le fasce più deboli o svantaggiate che, per motivi sociali, economici e sanitari restano ai margini. Superare l’isolamento che caratterizza questi anni, ritrovare il piacere della socialità, il desiderio di coltivarsi, darci la possibilità di appassionarci a qualcosa e di creare sinergie è la ricetta che proponiamo per un rilancio sociale». Partner del progetto le associazioni Asd Pallacanestro Amerina, Oltre Il Visibile, Asd Ammappa l’Italia, Cooperativa Sociale Cipss, Circolo Legambiente Amerino e Associazione Agorà, che metterà a disposizione la sede centrale. A queste associazioni si affiancherà l’impegno di tanti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che, oltre allo svago e al divertimento, punta all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza dei giovani.