Auto contromano in E45 a San Gemini: sfiorata la tragedia

Chiamate a raffica alle forze dell’ordine, venerdì mattina intorno alle ore 11, per un’auto contromano fra gli svincoli di San Gemini nord e San Gemini sud, lungo la superstrada E45 in provincia di Terni. Si trattava di un’utilitaria di colore bianco che ha percorso contromano il tratto di superstrada, creando rischi seri e paura fra gli utenti della strada. Che oltre a segnalare il fatto – in campo la polizia di Stato e anche Anas -, si sono attivati per far rendere conto al conducente di ciò che stava combinando. Alla fine quest’ultimo ha accostato e invertito il proprio senso di marcia, mettendo fine a una situazione a dir poco rischiosa.

