LE FOTO

Incidente stradale martedì mattina lungo la strada Torgianese, in località Cipresso, nel territorio comunale di Bastia Umbra (Perugia). Un autoarticolato è finito fuori strada, ribaltandosi. Nessuna particolare conseguenza per il conducente del mezzo pesante, aiutato ad uscire dal veicolo dai vigili del fuoco di Assisi e affidato agli operatori del 118. Sul posto, per i rilievi, si sono portati i carabinieri della Compagnia assisana.