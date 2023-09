Autodromo a Terni, il progettista Jarno Zaffelli entusiasta dell’area: «Ottimale» – Videointervista

Condividi questo articolo su

















Compie altri passi avanti, su una strada che si preannuncia comunque lunga, il progetto di realizzare un autodromo/motodromo in quel di Terni, nell’area circostante l’aviosuperficie ‘Leonardi’, a Maratta. Giovedì mattina – insieme a Francesco Pileri che, oltre ad essere stato team manager nel mondiale di motociclismo, è il principale ‘sponsor’ locale del progetto – il noto progettista Jarno Zaffelli della Dromo Srl ha incontrato l’assessore allo sport del Comune, Marco Schenardi, e – soprattutto – ha visitato l’area individuata per l’impianto sportivo. Zaffelli, reggiano doc, vanta un curriculum internazionale di assoluto livello: ha progettato, fra gli altri, l’autodromo di Termas de Rio Hondo in Argentina e ha sistemato tutte le criticità di autodromi come Imola e Silverstone. In questo articolo, l’intervista video con Jarno Zaffelli e Francesco Pileri.