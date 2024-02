Soldani, una storia di 80 anni e un futuro tutto da scrivere: «Innamorati di Terni»

Oltre 80 anni di storia, tre generazioni e un amore profondo per Terni. C’è chi ha deciso di mettere le radici nella città dell’acciaio e, nonostante le difficoltà del territorio, crederci e investirci, continuando dopo decenni a ‘resistere’ e crescere: è l’esempio della famiglia Soldani, titolare di una delle attività ormai storiche, l’Autoricambi Soldani di via Oberdan. L’attività come la conosciamo oggi è nata nel 1957, ma «la storia del nostro lavoro – spiegano Manuel e Arianna Soldani, attuali titolari – ha radici lontane nel tempo».

Da Perugia alla Conca

«Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale – raccontano – nostro nonno Bruno arriva a Terni da Perugia. Zero soldi in tasca, una moglie e un furgone in prestito per portare le poche cose che possedeva. Fonda, con il coraggio di quei tempi, la prima impresa di famiglia, un’officina di elettrauto specializzata in mezzi pesanti, e contro ogni previsione riesce a superare i momenti bui di quel periodo storico. Nel 1957 nasce dunque Autoricambi Soldani di Soldani Bruno e figli, con il primo punto vendita in via Barberini e nel 1969 anche in piazza Bruno Buozzi». È solo nel 1995 che con Manuel, socio e attuale presidente, il negozio si trasferisce in un’unica sede, quella attuale di via Oberdan. Nel 2000 entra in società la sorella Arianna, che oggi ha in

mano l’amministrazione.

Il ringraziamento ai dipendenti

«Dopo 67 anni di lavoro, di cadute e di successi, di tanto impegno, riusciamo a gestire l’attività con orgoglio. Abbiamo sempre potuto contare sull’aiuto e sull’affidabilità dei nostri dipendenti, senza di loro non saremmo nulla. E non potremmo nulla. È a loro che va il primo ringraziamento. Per tutta la nostra squadra l’obiettivo principale è soddisfare i clienti, è la crescita costante del rapporto di fiducia che abbiamo con la nostra città che ci ha sempre riconosciuto un servizio onesto e di qualità. E a Terni va tutta la nostra gratitudine. Amiamo Terni, qui siamo cresciuti e qui stanno crescendo i nostri figli. Anche quando ci hanno proposto lavori importanti nel settore auto, che ci avrebbero portato lontano e forse anche più soddisfazione economica, abbiamo detto di no. Perché Terni è una realtà in cui ancora vogliamo credere, una realtà che merita amore, passione, onestà e la dignità che dà il lavoro».

Non ci si ferma

Il lavoro dunque al primo posto, ma c’è spazio anche per altro. Manuel è infatti vice presidente della ASD Golf di Sangemini che – spiega lui stesso – «con grande soddisfazione sta facendo avvicinare molte persone a questo sport alla portata di tutti». Arianna invece si è specializzata nell’interior relooking, attività che prevede il recupero, la pittura e la decorazione di mobili, di complementi di arredo e corsi di formazione nell’home decor. Una passione che porterà altre novità. «In via Oberdan sorgerà infatti, a primavera inoltrata, un nostro nuovo laboratorio artigianale – spiegano Manuel e Arianna -. Perché ci piace metterci sempre in gioco, rinnovarci ed è con Terni che vogliamo riscoprire l’orgoglio di appartenenza a questa comunità».