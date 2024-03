Saranno gli agenti della polizia Stradale di Terni, i carabinieri della Compagnia di Terni ed i colleghi della polizia Locale di Baschi, Arrone, Attigiano, Guardea, Giove, Penna in Teverina, San Gemini, Narni e Acquasparta ad essere impegnati nel mese di aprile nei controlli per la velocità lungo le strade extraurbane del Ternano: di seguito l’elenco delle attività previste per giorno ed orario. Il documento è stato firmato dal prefetto Giovanni Bruno.

