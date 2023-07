Avigliano Umbro: auto finisce fuori strada e abbatte il guardrail. Quattro persone ferite

LE FOTO

Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di venerdì lungo la strada provinciale 37 all’altezza della frazione di Dunarobba (comune di Avigliano Umbro, provincia di Terni). Un’autovettura Nissan Micra con a bordo due uomini e due donne di Avigliano Umbro, è finita fuori strada, arrestando la propria corsa contro il guardrail che è stato in parte divelto. I quattro sono stati tutti soccorsi dagli operatori della Croce Rossa aviglianese che li hanno trasportati in ospedale, a Terni, tutti in ‘codice giallo’. Sul posto per i rilievi volti a ricostruire l’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Amelia.