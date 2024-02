Bando emergenza abitativa, famiglia esclusa al sindaco Bandecchi: «Ascoltaci»

di Federico ed Elisabetta. Lettera al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi

Siamo una delle due famiglie che sta facendo ricorso al Tar contro l’esclusione dal bando per l’emergenza abitativa. Per il nostro caso sono stati fatti anche numerosi articoli di giornale. Chiediamo di parlare con lei, solo ed esclusivamente con lei, perché i contatti avuti negli ultimi otto mesi con membri della sua giunta, non hanno portato ad alcun riscontro. Quello che chiediamo è un aiuto concreto che finora non ci è stato dato. Durante la campagna elettorale lei ha detto che avrebbe ascoltato le famiglie in difficoltà, più volte abbiamo tentato di contattarla ma o non c’era risposta, oppure ci ha risposto il vice sindaco. Le facciamo questa breve lettera sperando in un incontro con lei, dato che ci rappresenta come sindaco. Il nostro recapito telefonico è 351.9846657.