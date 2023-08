Barista molestata sulla Perugia-Ancona dal ‘solito’ cliente: interviene la polizia

Da qualche settimana – quasi ogni giorno, nel tardo pomeriggio – quel cliente non le dava tregua, fra avances insistenti e discorsi a sfondo sessuale. Tanto che alla fine, mercoledì sera, ha chiamato la polizia di Stato. Vittima delle molestie è una dipendente di un’area di servizio lungo la statale 76 Perugia-Ancona. Una situazione di disagio e paura, per lei, alimentata anche dal fatto che spesso si ritrova da sola con il soggetto in questione. Dopo la telefonata, gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti sul posto e, oltre ad apprendere la ricostruzione fornita dalla giovane, l’hanno tranquillizzata e le hanno spiegato che può sporgere denuncia in qualsiasi momento, oltre a richiamare ogni volta che si presenti la necessità. Il soggetto, nel frattempo, si era allontanato dalla scena.

