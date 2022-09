BaseEYEball: lo sport rende protagonista chi ha qualcosa in più

‘BaseEYEball’: la mattinata di venerdì al campo sportivo ‘Di Loreto’ di Marmore è stata all’insegna del divertimento, dei valori più autentici dello sport e anche della piena integrazione da parte di chi, pur scontando una situazione di teorica difficoltà, in realtà – come dice Manola Conti della pro loco di Marmore – ha ‘qualcosa in più’. Basta infatti la voglia, la determinazione, l’impegno, lo spirito di questi ragazzi ipovedenti, a far capire che quel ‘qualcosa in più’ è tangibile, reale e sfocia in iniziative belle come quella messa in campo dalla stessa pro loco, dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni, dall’Umbria Rediskins b x c e dall’Asd Marmore.

Sul manto verde del ‘Di Loreto’ è andata in scena la partita fra il team dell’Umbria Rediskins b x c e quello composto di atleti di altre rappresentative nazionali. Ma prima ci sono state le ‘prove’ e tutti – con gli occhi bendati – hanno potuto sperimentare l’esperienza sensoriale di chi si appresta a giocare una partita di baseball senza poter contare sulla vista. Un momento di crescita per tutti, che ha visto in campo anche il sindaco Latini, gli assessori Proietti, Ceccotti, Masselli, il consigliere comunale Brizi, il delegato provinciale del Coni Moscatelli, Emiliano Proietti di ‘Mi Rifiuto’. Poi le premiazioni che hanno riconosciuto l’impegno degli organizzatori e la passione dei ragazzi. Nel segno di un’esperienza da diffondere e che merita di essere vissuta da vicino.

