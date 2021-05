Bastia Umbra, derubato al mercatino: denunciate tre donne

Si aggiravano con fare sospetto tra i banchi del mercatino settimanale di Bastia Umbra e la segnalazione è scattata subito. I carabinieri della locale stazione si sono attivati e hanno trovato il problema: tre donne si erano rese responsabili di un furto con destrezza a danno di un anziano del posto. Per tutte, giovanissime, c’è la denuncia in stato di libertà e il foglio di via obbligatorio dal territorio comunale.

La tattica

I militari hanno rintracciato le tre donne che, in modo subdolo, erano entrate in azione nei confronti dell’anziano: la più giovane lo ha avvicinato per poi abbracciarlo e parlargli come se si conoscessero daa tempo, nel contempo le altre due ne hanno approfittto per sfilargli il portafogli dalle tasche dei pantaloni. La vittima si è resa conto dell’accaduto poco dopo e ha chiesto l’aiuto dei carabinieri. Storia andata a buon fine.