Bastia Umbra: tutto pronto per la 1° edizione dell’Umbria Bike&Run Show

È in arrivo all’Umbriafiere di Bastia Umbra, la prima edizione dell’Umbria Bike&Run Show un evento che dal 1° al 3 dicembre 2023 permetterà di legare la passione per il running, la bicicletta e il trekking con i valori di sostenibilità ambientale, salute, nutrizione e responsabilità sociale. Durante le tre giornate, molteplici saranno gli appuntamenti di racconto e confronto con atleti, professionisti dello sport, del turismo all’aria aperta, momenti di formazione tecnica e di presentazione delle innovazioni e delle nuove tendenze del mercato dell’outdoor.

‘L’Umbria da percorrere’

Tra i principali sostenitori dell’Umbria Bike & Run Show c’è YouMobility, il portale della mobilità, una rete sinergica che coinvolge associazioni di promozione turistica, associazioni di guide, noleggiatori di mezzi e fornitori di altri servizi, nell’ottica della mobilità dolce come strumento di connessione tra persone e territorio. E sarà proprio la tematica de ‘L’Umbria da percorrere’ a fare da filo conduttore alle diverse iniziative, organizzate da YouMobility, che coinvolgeranno atleti no limits che testimonieranno come lo sport possa permettere di superare le barriere della disabilità, viaggiatori extra-ordinari, persone per le quali la bicicletta è sinonimo di libertà, uno strumento per conoscere il mondo e per conoscere se stessi e le diverse associazioni del territorio regionale.

‘Oleoturismo ed enoturismo in bicicletta’

Gli incontri inizieranno già da venerdì 1° dicembre con la tavola rotonda dal titolo ‘Oleoturismo ed enoturismo in bicicletta. La grande pedalata lungo la fascia olivata Asissi-Spoleto, una buona pratica di rete in Umbria’, organizzata in collaborazione con le Strade dei vini e dell’olio dell’Umbria. L’iniziativa si terrà alle ore 16.30, presso l’Area meeting – Padiglione 8 e sarà l’occasione di presentazione delle nuove progettualità lungo le Strade dei vini e dell’olio e.v.o. dell’Umbria che racconteranno come la ‘mobilità in rete’ sia il connettore di esperienze legate ai territori e ai prodotti tipici di eccellenza quali l’olio e il vino.

‘Storie di ciclo viaggiatori extra-ordinari’

La giornata di sabato 2 dicembre sarà invece dedicata all’incontro e allo scambio con le ‘Storie di ciclo viaggiatori extra-ordinari’. Dalle ore 16 alle 18.30, presso l’Area meeting – Padiglione 8, il giornalista Marco Pareti condurrà un talk a cui interverranno Melissa Osio, professionista nel mondo della moda, che ha scelto di vivere fuori dagli schemi e ad oggi può raccontare 13 anni vissuti tra viaggi, incontri e trasformazioni in sella alla sua bici in giro per il mondo; Ivan Bianconi, triathleta amatoriale, che racconterà delle sue avventure lungo le 9001 miglia percorse in bicicletta da Perugia a Cape Town; ad intervenire poi l’sssociazione sportiva Gaia che presenterà il progetto ‘Grande anello Valnerina’, un percorso permanente, accessibile e inclusivo umbro.

‘Storie di atleti no limits’

La giornata di domenica 3 dicembre sarà invece dedicata alla conoscenza delle ‘Storie di atleti no limits’. Il talk in questo caso permetterà di incrociare le esperienze di Luca Panichi, lo ‘scalatore in carrozzina’ ormai conosciuto in tutta Italia, che testimonierà come lo sport sia strumento di aggregazione e inclusione. A dare riprova di quanto lo sport sia per tutti, anche gli interventi di David Panichi, atleta diabetico e Luca Aiello, maratoneta non vedente, uniti da un tandem giallo che permette loro di vivere esperienze sportive di grande livello. A chiudere gli incontri di domenica sarà l’associazione Vi.Va. che presenterà il progetto ‘Bo – Oltre l’E-bike: un bagaglio di opportunità’. Vi.Va. si occupa di giovani con fragilità psichiche, sociali e familiari offrendo loro percorsi di autonomia e integrazione socio lavorativa. Nella loro sede, presso la stazione di Santa Maria degli Angeli, hanno allestito un point dove offrono accoglienza turistica con possibilità di noleggio e-bike, una piccola ciclo-officina e molti altri servizi personalizzati.