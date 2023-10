Bebe Vio sul tetto del mondo: «Bellissimo, Terni è stata stupenda»

Condividi questo articolo su

















Un pomeriggio di grandi emozioni al PalaTerni. Beatrice ‘Bebe’ Vio Grandis ha conquistato il titolo – fioretto, categoria B – nel mondiale paralimpico di scherma, regalando ai tanti ternani presenti una grande gioia: niente da fare per la cinese Xiao, ko per 15-8. Per lei è l’ennesimo trionfo internazionale e domenica, nella gara a squadre, avrà l’opportunità di migliorare ancora il palmarés. «Bellissimo. Perché è in casa, Terni è stata stupenda e tutto è stato magnifico», il commento a caldo della 26enne veneta.

