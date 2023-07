«Torna l’evento più atteso dell’anno». Così la pro loco di Bettona – in campo per l’organizzazione dell’evento – lancia il tradizionale appuntamento in programma nel comune del Perugino tra giovedì 28 luglio e domenica 6 agosto: tutto pronto per la sagra dell’oca ai giardini Santa Caterina. Gastronomia e serate musicale per oltre una settimana in uno dei borghi più belli d’Italia.

