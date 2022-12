Bevagna: il presepe medievale fa il pieno ed è protagonista sul TG1

di G.R.

Bevagna raggiunge la cronaca nazionale con il TG1 che martedì ha raccontato del suo presepe vivente medievale. Non poteva adare diversamente visto che il borgo, fra i più belli della regione e noto per le ‘Gaite’, a Santo Stefano ha incassato un gran successo per la ricostruzione medievale della natività. Piazza Silvestri è il fulcro della manifestazione con il mercato medievale e ben sedici mestieri diversi. Centinaia di figuranti tra giullari, canti, letture sacre e rappresentazioni. Questo e molto altro per la quarta edizione di ‘Stella nova ‘n fra la gente’, organizzata dalla parrocchia di San Michele Arcangelo con il supporto del Comune di Bevagna e il sostegno della Fondazione Perugia.

