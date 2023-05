Bilancio Asm Terni: «Continuità aziendale? Per la prima volta assenza di richiami»

Riceviamo e pubblichiamo le precisazioni di Asm – nella figura del presidente del CdA Mirko Menecali – in merito al bilancio d’esercizio 2022

di Mirko Menecali

Riguardo gli articoli usciti negli ultimi giorni in alcuni organi di stampa locale, a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio 2022 di Asm Terni, il presidente Mirko Menecali intende dare dei chiarimenti a riguardo, a nome di tutta la società.

I bilanci di esercizio di Asm sono pubblici e chi fa parte o ha fatto parte della giunta comunale ha o ha avuto la possibilità di leggerli ed analizzarli, così come chiunque voglia farlo, in nome della trasparenza. Ciò che è stato dichiarato dalla società è in coerenza con i bilanci precedenti. La ‘garanzia della continuità aziendale’ assicurata con il bilancio 2022 scaturisce dall’assenza, per la prima volta, di richiami puntuali nella relazione della società di revisione circa l’incertezza significativa di continuità aziendale. Questi richiami erano invece presenti nei documenti a corredo dei bilanci degli esercizi precedenti evidenziandone il rischio correlato. La recente operazione di aumento di capitale rafforza ed è propedeutica a questo aspetto. La società si riserva ogni più opportuna azione nelle sedi competenti a tutela della sua immagine e reputazione.