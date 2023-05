Bimba di 7 mesi con rara malformazione operata con successo: è in buone condizioni

Una bella notizia dall’ospedale di Perugia. Una bimba di appena sette mesi, affetta da una rara malformazione – la casistica è di 1/5.000 – caratterizzata dalla fusione tra intestino e apparato genitale, è stata operata con successo: la piccola paziente aveva subito il primo intervento ad appena tre giorni di vita e nei giorni scorsi si è concluso l’ultimo step chirurgico di ricostituzione della continuità intestinale.

La bimba è stata operata dall’equipe di chirurgia pediatrica diretta dal dottor Marco Prestipino: «Appena nata – spiegano dal Santa Maria della Misericordia – era stata trasferita d’urgenza all’ospedale e ricoverata presso la terapia intensiva e neonatale diretta dalla dottoressa Stefania Troiani dove, oltre all’assistenza, erano stati eseguiti gli esami di studio della malformazione. A tre giorni di vita era stata subito sottoposta ad un primo intervento». «Questa prima operazione – spiega Prestipino – è consistita nella deviazione temporanea del transito intestinale con lo scopo di by-passare il contenuto enterico dai genitali, evitando in questo modo gravi conseguenze infettive e permettendo alla bambina di potersi regolarmente alimentare e crescere». Nei mesi successivi l’equipe ha eseguito un ulteriore intervento di correzione della malformazione, «consistito nella separazione del tratto terminale dell’intestino dall’organo genitale. Nella stessa seduta operatoria si è provveduto alla ricostruzione della via genitale e dell’intestino che è stato ricollocato in sede fisiologica nella struttura muscolo-nervosa che provvede alla futura continenza grazie all’uso di un elettrostimolatore». La bimba è stata dimessa in buone condizioni di salute: la sua qualità di vita è tornata ottimale.