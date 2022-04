A suo carico pendeva da tre anni un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Velletri per appropriazione indebita. Per questo motivo la polizia Stradale di Orvieto, durante un’attività di controllo, ha fermato e arrestato un uomo – un 55enne straniero – lungo il tratto autostradale in territorio umbro: era alla guida di un mezzo pesante e per lui la giornata è proseguita nel carcere orvietano dopo l’intervento degli agenti coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli.

