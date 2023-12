Intervento dei vigili del fuoco di Perugia e di Castiglione del Lago, nella notte fra sabato e domenica, a San Feliciano di Magione, per l’incendio di due autovetture parcheggiate lungo il lago Trasimeno. Il personale del 115 ha domato le fiamme, le cui cause – precisa il comando provinciale di Perugia – sono allo stato ignote. Sul posto anche i carabinieri per i dovuti accertamenti.

