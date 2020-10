Una buca piuttosto profonda si è aperta giovedì mattina in piazza del Mercato, a Terni, lato largo Elia Rossi Passavanti. Sul posto sono intervenuti gli addetti del Comune e gli agenti della polizia Locale che hanno provveduto a transennarla. Accertamenti sono in corso per capire se e quanto sia ampio il ‘vuoto’ sottostante la buca, per procedere così ai necessari interventi di ripristino.

