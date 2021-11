Era sugli spalti del ‘Curi’ sabato pomeriggio per assistere a Perugia-Crotone quando è scivolato dai gradoni dell’impianto biancorosso. Disavventura per un tifoso 50enne del Grifo: vigile e cosciente, è stato trasportato per le cure del caso al ‘Santa Maria della Misericordia’ in codice giallo. Ha riportato – riferisce l’azienda ospedaliera – un trauma cranico.

