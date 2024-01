Calciomercato, colpo del Perugia: arriva il bomber per Formisano

di Giovanni Cardarello

Il Perugia calcio comunica, in una nota di stampa, di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive dell’attaccante senegalese Youssouph Cheikh Sylla. Arriva in biancorosso dalla Vis Pesaro 1898 ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Chi è Sylla

Sylla è un attaccante di peso, ma anche di grande mobilità alto 196 centimetri. E’ nato nel 1998 a Mbacké, nel Senegal sud-occidentale. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Parma, ha esordito nel calcio ‘dei grandi’ con il Piacenza che inizialmente l’ha dato in prestito alla Vigor Carpaneto (12 gol in 14 presenze nella serie D 2017-2018), salvo poi tenerlo in C per due stagioni con 40 presenze e 4 reti. Le 19 reti nel 2020-2021 col Gozzano, in interregionale, gli sono valsi la chiamata del Pordenone, con cui due campionati fa ha disputato 14 partite in serie B. Passato momentaneamente all’Alessandria, in estate è tornato al Pordenone, ma si è svincolato vista la rinuncia ad iscriversi al campionato della società. Nella prima parte di stagione alla Vis Pesaro dove ha realizzato 5 reti in 18 partite.