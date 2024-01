Calciomercato Perugia, un nuovo colpo per Formisano: arriva il difensore Noah Lewis

di Giovanni Cardarello

Il Perugia calcio comunica in una nota di stampa di aver acquisito, a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive, del calciatore Noah Lewis.

Noah Lewis

Lewis ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 30 giugno 2026. Il nuovo calciatore del Perugia è nato il 23 agosto 2000 ad Almere, in Olanda, è alto 194 centimetri e proviene dalla Premier League irlandese. Campionato dove, dal febbraio 2023 ad oggi, ha militato con la squadra del St Patrick’s dove ha giocato 17 partite e realizzato due reti. Lo scorso 12 luglio ha esordito nelle qualificazioni della Conference League nel match Dudelange-St.Patrick terminato 2-1. Lewis è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Feyenoord, arrivando fino alla squadra under 21, poi nel 2019 ha fatto il suo esordio professionistico nel campionato olandese con il Dordrecht. Conta una presenza nella nazionale under 17 dell’Olanda. Venendo alle caratteristiche più squisitamente tecniche, da segnalare che Lewis è un difensore centrale di piede destro ma si disimpegna bene anche con il mancino. Fa dell’anticipo il suo punto di forza e, nonostante la stazza, è molto veloce nel breve. Al momento per lui si prospetta un ruolo di rincalzo nella difesa a tre di Formisano ma la sensazione è che, avendo caratteristiche non ancora presenti nella batteria a disposizione, troverà presto spazio in campo. Il suo attuale valore di mercato, dato Transfermarkt, è di 150 mila euro.