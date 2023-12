Calciomercato Ternana: tra rumors e ritorni di fiamma

di Gianni Giardinieri

Chiuso il girone d’andata con 18 punti (a due punti dalla salvezza diretta), è tempo per le Fere di calciomercato, con la sessione invernale che si aprirà ufficialmente il 2 Gennaio, per concludersi il 1° Febbraio alle ore 20. Piena operatività quindi per il direttore sportivo Stefano Capozucca, chiamato a rimpolpare l’organico rossoverde, soprattutto in due zone del campo: centrocampo e attacco.

Mediana

Sulla mediana appare necessario trovare un organizzatore di gioco alternativo a Labojko, che fin qui ha offerto prestazioni non pienamente convincenti. Vero che con il nuovo sistema di gioco di mister Breda la Ternana non ha più un vertice basso cui affidare la ‘prima giocata’, ma resta imprescindibile la ricerca di un calciatore capace di far girare la squadra, anche solo per una questione numerica (Labojko è l’unico in rosa con queste caratteristiche). I primi rumors, basati anche sulle attestazioni di stima più volte riportate da Capozucca per il calciatore, fanno pensare ad un possibile ritorno di fiamma per il lituano Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino. In estate ci fu una corte serrata ma Juric mise il veto alla cessione. In questo scorcio di campionato il ragazzo ha però giocato pochissimo e non è detto che il tecnico granata non possa aver cambiato idea. Sempre a centrocampo, stavolta però per il ruolo di interditore, potrebbe concretizzarsi la pista che porterebbe a Michel Adopo. Francese, classe 2000, 187 cm di altezza e fisico imponente, Adopo attualmente milita con l’Atalanta, ma anche per lui pochissime presenze nella massima serie: soltanto sei, tutte da subentrato e con pochissimi minuti giocati. In questo caso potrebbe giocare un ruolo chiave la fortissima amicizia tra Capozucca e Gasperini.

Attacco

In avanti potrebbero essere due, e non una, le operazioni in entrata. Breda ha affermato di aspettare a braccia aperte il ritorno di Favilli, ma è chiaro che un attaccante che possa fornire maggiori garanzie fisiche del pisano appare necessario. Così come va valutata la posizione di Federico Dionisi, che stante il basso impiego in questa prima parte di stagione potrebbe chiedere la cessione, anche in squadre di serie C (sembra confermato l’interesse su di lui del Pescara di mister Zeman). Infine una possibile ciliegina sulla torta: Gaston Pereiro del Cagliari. Il talentuoso trequartista uruguagio (28 anni), già ‘inseguito’ da Capozucca in estate, è in lista di sbarco. In questa stagione non ha mai giocato, neanche uno spezzone di gara, infilando una lunga serie di panchine. L’ingaggio, 1,4 mln netti annui, è fuori portata per le Fere, ma potrebbero crearsi le condizioni per un ‘match’ che metterebbe tutti d’accordo: riduzione degli emolumenti da parte del ragazzo e compartecipazione delle due società al pagamento del residuo da qui a Giugno. Difficile, ma non impossibile, considerando che Pereiro è considerato dal ds rossoverde un calciatore dalle enormi qualità tecniche.