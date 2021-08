Camping Piediluco, positivi salgono a 23: «Tutti giovanissimi»

Sale da 16 a 23 (+7) il numero dei contagi da Covid-19 legato al cluster del campeggio di Piediluco. L’ultimo aggiornamento della Usl Umbria 2 era stato diffuso sabato, quando il sindaco di Terni Leonardo Latini – dopo un tavolo tecnico con la Usl Umbria 2 – aveva emesso un’ordinanza per attuare tutta una serie di misure volte al contenimento del contagio. «Si tratta di ragazzi e bambini, tutti giovanissimi – spiega una nota dell’azienda sanitaria -. Sono per lo più totalmente asintomatici o, in alcuni casi, paucisintomatici, ossia presentano un lieve stato febbrile e tosse secca». Intanto proseguono il tracciamento dei contatti e le indagini epidemiologiche legate al cluster piedilucano: gli ultimi numeri forniti martedì, ovvero le 23 positività, sono esito dei tamponi ‘drive through’ effettuati presso la postazione di via Bramante.

