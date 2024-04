C’è anche la ternana Cristiana Romenzi dietro al romanzo ‘Scommettiamo?’

di Fra.Tor.

Il 1° marzo è uscito il romanzo ‘Scommettiamo?’, a cura di C.J. Morgan. Dietro a questo pseudonimo si nascondono la 35enne Cristiana Romenzi e la 38enne Ilaria Marnoni, una di Terni e l’altra della provincia di Como. Come è nata questa scrittura a quattro mani a più di 500 chilometri di distanza? Ce lo racconta proprio Cristiana.

La storia di Cristiana e Ilaria

«Nel 2005, su una piattaforma online in cui si pubblicavano delle storie, ho conosciuto Ilaria. Storia dopo storia la nostra amicizia a distanza si rafforzava sempre di più. Poco prima del Covid avevo iniziato a scrivere una storia – racconta Cristiana – ma per diversi motivi non riuscivo a portare a termine il lavoro e Ilaria mi ha aiutata. Lì abbiamo capito che le nostre scritture a quattro mani funzionavano e abbiamo proseguito a lavorare insieme su delle fanfiction. Col tempo però non ci bastava più e abbiamo deciso di creare dei personaggi totalmente nostri, abbiamo scritto la storia e l’abbiamo inviata, quasi per gioco, a delle case editrici».

‘Scommettiamo?’

Rayne Weston è sicura di due cose: la prima è che l’occasione di lavorare come fisioterapista nella squadra dei Boston Celtics è quanto di più vicino a un sogno possa immaginare. La seconda, è che se un imprevisto è in agguato dietro l’angolo, lei sicuramente ci andrà a sbattere contro. In tutti i sensi. Che abbia le sembianze di Tj Thortone, stella indiscussa dell’NBA che torna a calcare il parquet dopo due anni di lontananza per infortunio, è solo un altro scherzo beffardo della sorte. Come potranno due mondi così diversi, che nascondono più segreti e paure di quante si possano immaginare, arrivare a un compromesso? Scommettiamo che il destino ci metterà lo zampino.

Working progress

«Con nostro stupore, ma con tanta soddisfazione – ricorda Cristiana – abbiamo ricevuto 3 risposte positive e abbiamo così scelto la casa editrice che si avvicinava di più alle nostre caratteristiche e messo Rayne e TJ in mano al destino. Il romanzo è stato pubblicato il 1° marzo e, da quello che ci dicono, sta andando molto bene per essere a cura di autori emergenti. Ora lentamente, a causa dei nostri rispettivi impegni di lavoro, stiamo lavorando ad un’altra storia che sarà collegata, ma non troppo, a quella di ‘Scommettiamo?’, perché in mente abbiamo una trilogia nella quale, nel terzo romanzo, si chiuderà il cerchio. Non sappiamo dove ci porterà questa avventura, per ora siamo working progress, ma se solo una persona leggerà e amerà le storie che scriviamo tanto quanto lo facciamo noi nello scriverle, allora ne sarà valsa la pena».