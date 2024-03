C’è Foligno Art Gallery dal 16 al 23 marzo

Numerosi gli artisti in esposizione per Foligno Art Gallery, la manifestazione in programma dal 16 al 23 marzo a Foligno. Il vernissage è previsto alle 16 di domani al teatro Piermanini, in corso Cavour: protagonisti Aessandro Abuatti, Catia Cervini, Concetta Lepore, Donatella Fantauzzi, Francesca Mazzone, Giorgio De Maria, Giovanni Antonio Checchia, Matteo Imela (Maitiù), Miriam Abbate, Nicoletta Carrubba, Roger Cavinatto, Romano Troiano, Sandro Perelli, Silvia Rosa, Simonetta Pantalloni, Stefania Ilari (presenterà anche i libri), Stefano Abelli, Tatiana Morbidi e Ugo Savoia. I relatori della mostra sono Alvaro Caponi e Luigi Virili e saranno in scena anche i maestri Elvio Marchionni ed Enrico Di Sisto. A chiudere il cerchio Sandro Perelli per il concerto jazz. «Oltre ad occuparsi di ogni aspetto progettuale – spiega il presidente dell’associazione Galleria unione studentesca Federico Di Patrizi – delle proprie creazioni, il curatore si cala a pieno nella realtà in cui vanno ad operare le classi dirigenziali artistiche. L’intento artistico è quello di dare vita ad un’azione da suscitare un grande impatto sul pubblico».

Condividi questo articolo su