Tutto pronto ad Arrone per un evento che ha preso piede negli ultimi tempi. Nel weekend in arrivo (5-6 agosto) e dal 10 al 14 agosto c’è la seconda edizione della sagra del tartufo: un appuntamento – si terrà nei pressi degli impianti sportivi – gastronomico in uno dei borghi più belli d’Italia con al centro dell’attenzione il pregiato fungo.

