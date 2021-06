Cgil in lutto, muore Luciano Campani

«Ha dato a tutti noi una grande lezione di generosità e di umanità». Cgil in lutto per la scomparsa di Luciano Campani, segretario della Lega Spi Cgil di Perugia, Corciano e Torgiano: fu operaio della Perugina per poi avviare la carriera da dirigente sindacale. Lunedì i funerali.

Il cordoglio

«Operaio della Perugina, da giovanissimo – ricordano in una nota Lega Spi Cgil Perugia, Spi provinciale, Spi regionale, Camera del Lavoro Provinciale di Perugia e Cgil regionale – eletto delegato delle spedizioni, poi negli anni successivi dirigente della Flai regionale, dove costruisce il sindacato degli alimentaristi nel nostro territorio, ricoprendo anche altri incarichi in Cgil . In seguito viene eletto segretario della Lega Sp di Perugia, il più grande sindacato pensionati del territorio. Un dirigente, un compagno che non ha mai mollato, sino all’ultimo giorno si è impegnato a dare impulso al suo, al nostro sindacato, con l’apertura pochi giorni fa della nuova sede di Ponte San Giovanni. Nello stringerci con affetto a sua moglie Oriana, che lo ha seguito fino all’ultimo minuto, e abbracciando i suoi figli Simone e Fabrizio, la Cgil a tutti i livelli si impegna a custodire i valori di Luciano e a portarne avanti l’impegno».

Il Pd Umbria

«Con Luciano Campani – il cordoglio del Pd Umbria – si spegne un pezzo della storia di Perugia e dell’Umbria. Da operaio della Perugina, da dirigente sindacale, da leader della Lega di Perugia, Corciano e Torgiano dello Spi Cgil, Campani si è sempre speso con grande generosità e impegno civile al fianco dei lavoratori e per la comunità. Lascia un grande vuoto. La notizia della sua scomparsa ci rattrista profondamente e ci uniamo ai messaggi di cordoglio alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il sindacato a tutti i livelli e la politica tutta si impegnino a custodire i valori di Campani e a portarne avanti l’impegno».