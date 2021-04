Chiusura filiali Banco Desio: doppia petizione in Umbria

I Comuni di Castel Ritaldi e Arrone insorgono dopo la decisione dell’istituto di credito Banco Desio di chiudere le proprie filiali nei rispettivi territori. I due sindaci Elisa Sabbatini e Fabio Di Gioia hanno così deciso di promuovere una raccolta firme, nell’ambito di una petizione popolare che ha l’obiettivo di impedire la chiusura delle sedi.

«Territori defraudati»

«Le amministrazioni comunali – si legge nell’avviso firmato dai due primi cittadini – ritengono questa decisione lesiva degli interessi di cittadini e imprese, ed al fine di far tornare sui propri passi l’istituto bancario, chiedono di al Banco Desio di recedere dalla decisione già presa e di far restare operativa la filiale di questi territori che si vedono danneggiati e defraudati dei servizi necessari alla popolazione che non è differente da quella delle realtà più grandi». Il modulo per la raccolta delle firme sarà disponibile presso il palazzo comunale delle due amministrazioni.