Ci ha lasciati Enrico Gibellieri, protagonista illuminato del mondo siderurgico ternano e nazionale

Si è spento a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato per una grave malattia, Enrico Gibellieri, uno dei testimoni più attenti ed anche dei protagonisti della storia delle acciaierie ternane – ha lavorato come ingegnere specializzato nel settore ricerca e sviluppo al Centro sviluppo materiali (CSM) presso il polo di ricerca di Terni – oltre che della siderurgia italiana ed internazionale.

Enrico Gibellieri

Gibellieri, aveva 76 anni – era nato nel 1947 a Sant’Angelo in Pontano (Macerata), da anni viveva a Vasanello (Viterbo) ma il suo legame con Terni è stato sempre fortissimo. Le sue analisi attente e documentate hanno sempre messo l’accento sulle opportunità che si presentavano, di volta in volta, per le acciaierie ternane, frutto soprattutto della sua visione globale. Enrico Gibellieri è stato infatti tra gli ideatori e poi direttore di Steelmaster ed Eurosteelmaster fin dalla loro prima edizione ed era membro dell’European economic and social committee e della Commissione consultiva sulle trasformazioni industriali presso Comitato economico e sociale europeo. È stato anche presidente del settore siderurgico dell’Istituto per la cultura e la storia dell’impresa ‘Franco Momigliano’ con sede a Terni.