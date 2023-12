Circolo Canottieri Piediluco: c’è un oro al campionato italiano di gran fondo

Un finale di 2023 ottimo per il Circolo Canottieri Piediluco, protagonista nel weekend a Sabaudia in occasione del campionato italiano di gran fondo. Per i gialloblù ci sono un oro, un argento ed un bronzo: a conquistare il titolo tricolore ci hanno pensato Federico Angeletti e David Fedeli che, in questo modo, bissano il successo ottenuto un mese fa a San Giorgio di Nogaro. Secondo posto per il quadruplo under 19 composto da Sebastiano Renzi, Alessandro Angeletti, Elia Graziani e Alessandro Lucchetti, mentre il quadruplo misto femminile ha visto la terza piazza ottenuta da Lucrezia Natalini e Giorgia Silvi Ratini. Hanno partecipato anche Matteo Moretti (4°), Ginevra Teofoli, Sarah Armeni, Giulia Savoncelli e Ginevra Nastro (5°) nelle rispettive gare.

